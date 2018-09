Vettel entra na Rússia ao comando

Sebastian Vettel foi o mais veloz, esta sexta-feira, da primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio da Rússia, 16.ª prova do Mundial de Fórmula 1. O germânico entrou com tudo em Sochi, única cidade onde a Alemanha foi feliz, no Mundial de futebol (vitória por 2-1 sobre a Suécia).

O piloto alemão da Ferrari fez parar o cronómetro em 1:34.488 e foi cinco centésimas de segundo mais rápido que o holandês Max Verstappen (Red Bull). A fechar o pódio, já mais de três décimas atrás de Vettel, ficou o líder do Mundial de pilotos, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes).

O colega de equipa de Hamilton, o finlandês Valtteri Bottas, ficou em quarto lugar e e o australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) completou o "top-5". A Force India Mercedes intrometeu-se nas contas dos favoritos, ao colocar o francês Esteban Ocon no sexto lugar. O finlandês Kimi Raikkonen, que já anunciou que regressará à Sauber, na próxima época, fez apenas o sétimo melhor tempo. O seu substituto na Ferrari, o jovem monegasco Charles Leclerc, não passou da 14.ª posição.

A segunda sessão de treinos livres é já às 13h00. No sábado, realizam-se a sessão final e a qualificação. A corrida está marcada para domingo.