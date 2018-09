Clássico à porta fechada? "Estou preocupadíssimo", ironiza Pinto da Costa

Pinto da Costa voltou a insistir que "toda a gente sabe" que o clássico com o Benfica não será à porta fechada. Os encarnados foram castigados com interdição de estádio devido a mau comportamento dos adeptos, contudo já recorreram ao Tribunal Arbitral do Desporto.

Questionado sobre a possibilidade de o jogo da sétima jornada do campeonato se realizar sem adeptos nas bancadas, o presidente do FC Porto respondeu com ironia e revelou que até prefere com público.

"Estou preocupadíssimo, não vê o meu ar de preocupado? Nem dormi a pensar que não vai estar lá ninguém. Toda a gente sabe que não vai ser à porta fechada, nem ninguém nunca acreditou. E ainda bem, porque o futebol é um espetáculo para ser vivido pelos adeptos e não teria sentido fazer o jogo à porta fechada", atirou o líder portista, em declarações aos jornalistas, durante a celebração do 125.º aniversário do clube.

O Benfica foi travado em Chaves, o que dá a possibilidade ao Porto de saltar para a liderança caso bata o Tondela, em casa, esta sexta-feira. Pinto da Costa lembrou que o campeonato é uma maratona.

"Só pensamos nos nossos jogos, não estamos a fazer contas. Ainda é muito cedo. Vamos procurar vencer, importante é os três pontos. Chegar à frente na quinta, na 10.ª ou na 15.ª jornada é acessório. O importante é na última estar à frente. É necessário ir somando pontos em todas as jornadas, seja antes ou depois do jogo com o Benfica. O campeonato é uma prova de regularidade, todos os pontos são importantes".

Cantar os parabéns e continuar a crescer



De qualquer forma, Pinto da Costa assumiu que "seria bonito acabar o dia [de aniversário] com uma vitória" e mostrou-se confiante de que "o estádio estará cheio e toda a gente cantará os parabéns e festejará", espera o presidente portista, mais uma alegria, "mais uma vitória".

Quanto ao futuro, Pinto da Costa espera que o FC Porto "continue a evoluir e a crescer e que cada vez tenha mais jovens e crianças", como diz estar a verificar-se. "Todos os dias entram sócios que são crianças. Isso para mim é motivo de muita satisfação, porque é garantia de que o futuro do FC Porto será risonho e brilhante", enalteceu.

O Porto-Tondela joga-se esta sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Dragão. Terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.