Portugal alcança melhor posição de sempre no "ranking" da FIFA

A seleção nacional feminina de futebol alcançou, esta sexta-feira, a melhor posição de sempre no "ranking" de seleções da FIFA.

Portugal subiu um degrau, para o 33.º lugar. O melhor que tinha feito, até então, era o 34.º. Continua a ascensão e desenvolvimento do futebol feminino português, nomeadamente da seleção, na Europa e no mundo.

No topo, continuam os Estados Unidos, seguidos da Alemanha, segunda classificada. A Inglaterra ascendeu ao pódio, relegando a França para o quarto lugar. A Austrália escalou dois lugares, para sexto, o que provocou as descidas do Japão para sétimo e do Brasil para oitavo. A Suécia subiu ao "top-10", colocando-se em nono. A Holanda caiu para décimo.