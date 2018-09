Luís Godinho é o árbitro do FC Porto-Tondela

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol escolheu Luís Godinho para arbitrar o duelo entre FC Porto e Tondela, desta sexta-feira, relativo à sexta jornada do campeonato.

O juiz da AF Évora terá como auxiliares Rui Teixeira e Jorge Cruz. Hugo Pacheco será o quarto árbitro. Aos comandos do videoárbitro estará Hélder Malheiro, com Pedro Mota como assistente. Refira-se que Malheiro foi erradamente anunciado, na véspera, como VAR do Chaves-Benfica. O verdadeiro ocupante do cargo era (e foi) Bruno Esteves.

O Porto-Tondela joga-se esta sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Dragão. Terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.