Chaves ensopou a águia

O empate do Benfica no reduto do Desportivo de Chaves faz as manchetes dos três jornais desportivos, esta sexta-feira.

"Dilúvio final", titula "A Bola". Rafa ("bis") traído pela expulsão de Conti. O "bis" de Ghazaryan premiou grande exibição dos flavienses. Águias ficaram a chorar dois pontos perdidos aos 94 minutos de um encontro que a chuva colocou em risco. "Empate com sabor a derrota", classifica o "Record", que lembra que o Benfica tem liderança em risco para Braga e FC Porto. "Águia travada à bomba", anuncia "O Jogo". Jardel lesionou-se.

Sérgio Conceição quer oferecer, frente ao Tondela, os três pontos (e a liderança à condição, decerto) ao FC Porto, que celebra hoje 125 anos de existência. Quanto ao Sporting, Acuña está prestes a renovar. Bas Dost e Mathieu só voltam no fim de outubro, contra o Arsenal. Sturaro está pronto para Peseiro - treina já 9 de outubro. Varandas negoceia acordos por Rui Patrício e Gelson: quer receber 35 milhões de euros limpos.