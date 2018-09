Liga dos Campeões. Sporting derrotado em Dusseldorf

O Sporting foi derrotado, esta quinta-feira, pelo Borussia, por 3-0, em Dusseldorf, na Alemanha, no duelo de estreia no grupo A da Liga dos Campeões Europeus de ténis de mesa.

Os leões alinharam com o português Diogo Carvalho e os nigerianos Aruna Quadri e Bode Abiodun. O Borussia apresentou o egípcio Omar Assar e os suecos Kristian Karlsson e Anton Kallberg.

Assar, melhor jogador africano da atualidade, bateu Diogo Carvalho, por 3-1 (parciais de 11-3, 11-4, 7-11 e 13-11). Karlsson derrotou Quadri, também por 3-1 (com parciais de 11-7, 9-11, 12-10 e 11-9). Por fim, Kallberg aplicou igualmente 3-1 a Abiodum (parciais de 14-12, 11-5, 7-11 e 11-4).

No outro encontro do grupo A, os franceses Pontoise Cergy ultrapassaram os checos do TTC Ostrava, por 3-0.