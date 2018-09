Rui Vitória: "Se dissesse o que me vai na alma sobre o árbitro, tínhamos muito por onde pegar"

Rui Vitória disparou forte contra João Capela, o árbitro do Chaves 2-2 Benfica. Conti foi expulso aos 87 minutos e, nos descontos, os transmontanos empataram a partida. O treinador do Benfica estabeleceu uma relação de causa-efeito entre os dois acontecimentos.

Instado a analisar o empate que pode tirar a liderança ao Benfica, em declarações à Sport TV, Rui Vitória respondeu de forma irónica:

"Por onde vamos começar, pelo minuto 87? Depois de termos feito o 2-1, depois de este jogo quase não se realizar porque o terreno estava quase impraticável, desequilibrar um jogo numa ação perfeitamente aceitável acaba obviamente por condicionar todo o desenrolar do jogo".

"A ganharmos 2-1, o jogo não pode ser desequilibrado desta maneira. Mas não me quero alongar mais, porque quero estar no jogo com o Porto [na próxima jornada]. Se dissesse tudo aquilo que me vai na alma sobre este árbitro, tínhamos muito por onde pegar", atirou o técnico.

Vitória sublinhou que ficará "atento a tudo o que sejam entradas desta natureza, quer por este árbitro quer pelos outros". E deixou um vaticínio: "De certeza que vamos ter jogos a acabar com dez jogadores muitas vezes, porque quem tem esta forma de apitar só pode ser".

Crença na superação das adversidades



Sobre o jogo, Rui Vitória admitiu que o primeiro tempo "foi dividido", contudo salientou que a segunda parte foi dominada pelo Benfica. "O Chaves acaba por fazer [golo em] duas bolas à nossa baliza", assinalou.

Quanto à possível perda da liderança e a possibilidade de encarar o clássico em desvantagem pontual, o treinador encarnado prometeu que a sua equipa dará luta. "Logo pela chuvada e pela instabilidade do joga não joga não era o enquadramento que queríamos. Depois tivemos as duas lesões, mais um central castigado. São acontecimentos que acabam por condicionar. Mas nós temos enorme fibra. Temos jogadores em qualidade e quantidade e vamos dar resposta", assegurou Rui Vitória.

O Benfica joga na terça-feira diante do AEK, na Grécia, para a Liga dos Campeões. No domingo, defronta o FC Porto, no Estádio da Luz.