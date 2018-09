Gosta de ciclismo? Decore este nome: Remco Evenepoel

Disputou-se esta quinta-feira a prova de fundo na categoria de juniores nos Mundiais de Ciclismo. E um nome voltou a espantar meio mundo: Remco Evenepoel.

Aos 18 anos, este jovem belga venceu a prova de fundo em Innsbruck, na Áustria, já depois de há uns dias ter conquistado a prova de contrarrelógio nos mesmos mundiais e de há uns meses ter feito a mesma dobradinha nos Europeus, para além de também ter vencido outras provas durante a temporada.

Foram pouco mais de três horas de prova num sobe e desce constante para fazer os 126,6 quilómetros e com vários incidentes de percurso. Evenepoel ganhou com quase minuto e meio de avanço, apesar de ter tido uma queda que o fez perder cerca de dois minutos no início da prova.

A recuperação não deixou dúvidas e até deu para fazer os últimos três quilómetros já a festejar, tal a vantagem. A última arrancada foi a cerca de 20 quilómetros da meta quando já só o alemão Marius Mayrhofer o conseguia acompanhar. O bronze ficou para Alessandro Fancellu, que ganhou a medalha ao sprint contra Alexandre Balmer, que chegaram a 1.38.

Remco Evenepoel não tem dado hipóteses esta época, tem contrato assinado para a próxima temporada com a Quick-Step e já há quem o compare ao mítico Eddy Merckx.

A curiosidade é que o potencial do jovem Remco não é apenas demonstrado em cima de uma bicicleta. Foi futebolista, capitão do Anderlecht, ainda esteve no PSV e foi à seleção, antes de se desiludir com o desporto rei.

Também houve portugueses na estrada. Guilherme Mota terminou em 16.º e Afonso Silva foi 79º.