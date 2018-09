Voto eletrónico em Évora nas próximas europeias

O Governo decidiu implementar o “projeto piloto” de voto eletrónico presencial nas próximas eleições europeias no distrito de Évora.

A decisão foi comunicada pela secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, aos autarcas do distrito de Évora. A reunião realizou-se na sede da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central.

“O Ministério da Administração Interna congratula-se com a recetividade manifestada pelos autarcas, cujo envolvimento é fundamental para a implementação do projeto”, lê-se no comunicado.

As eleições europeias realizam-se a 26 de maio de 2019.