​Santa Casa da Misericórdia “fortemente presente” na história do Porto

"Para a identificação daquilo que o Porto é hoje ao nível dos valores" é fundamental o contributo da Santa Casa da Misericórdia do Porto. D. Manuel Linda, bispo do Porto aludiu à relevância da instituição com mais de 500 anos na apresentação do livro "Sob o Manto da Misericórdia”.



D. Manuel Linda assegura que o contributo da Misericórdia foi decisivo para a identificação do que é o Porto.

"Para a identificação daquilo que o Porto é hoje, ao nível dos valores, de certeza absoluta nenhuma instituição - pelo menos as instituições do Estado - não fizeram o que fez a Misericórdia e continua a fazer", afirmou.

Nesta perspetiva, o bispo do Porto declara-se duplamente orgulhoso pela obra apresentada esta quinta-feira e pelo trabalho da Santa Casa da Misericórdia ao longo dos últimos cinco séculos.