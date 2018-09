Só 37% dos condenados por crimes sexuais vão para a prisão em Portugal

Só 37% dos condenados por crimes sexuais cumprem pena de prisão efetiva em Portugal e, em 58% dos casos, os tribunais aplicaram penas suspensas. O presidente do Observatório da Justiça diz que o problema está no que classifica de “conceção retrógrada” dos próprios juízes.



O retrato é feito na edição desta quinta-feira do jornal “Público”, a partir dos dados mais recentes disponibilizados pelo Ministério da Justiça.

O artigo surge na sequência de um acórdão da Relação do Porto que confirmou quatro anos e meio de pena suspensa para dois funcionários de uma discoteca de Vila Nova de Gaia que violaram um cliente que se encontrava inconsciente.

Este não é, contudo, caso inédito no que toca a decisões controversas do Tribunal da Relação do Porto. Recentemente, um acórdão polémico do juiz Neto de Moura atenuou um crime de violência doméstica, sustentando a decisão no facto de a mulher ter cometido adultério.

Em declarações à Renascença, o presidente do Observatório da Justiça, Boaventura Sousa Santos, diz que o problema está no que classifica de “conceção retrógrada” dos próprios juízes, que tende a normalizar a prática da violência contra mulheres.

“Apesar de haver mudanças legislativas no sentido de agravar as penas, a moral que ainda está na cabeça dos magistrados e dos seus formadores nas faculdades de Direito e Centro de Estudos Judiciários vê a família de uma certa forma em que a mulher, quando é vítima de violência, é culpada porque tomou atitudes que não devia tomar e não são próprias de uma mulher recada, dígamos assim”, afirma o investigador.

“É uma moral patriarcal que muito dificilmente tem sido erradicada. Quando as medidas legislativas vão na frente dessa moral elas chocam com os desvios que essas sentenças de alguma maneira mostram que os magistrados continuam a pensar à moda antiga mesmo quando estão a interpretar leis novas”, sublinha.

Boaventura Sousa Santos utiliza o termo desvios para classificar as sentenças que violam o espírito da lei por se fundamentarem em preceitos morais que, ao contrário da lei, são subjetivos.

E que solução é que o presidente do Observatório da Justiça defende para uma mudança cultural entre os juízes? Desde logo, Boaventura Sousa Santos diz que esta não é uma questão fácil de resolver.

Por um lado, é uma questão geracional, por outro lado, o sociólogo diz que há, ainda, um número reduzido de mulheres juízes, eventualmente menos inclinadas para tomar decisões de índole moral.

O presidente do Observatório da Justiça lembra que estas decisões são sempre reversíveis em sede de recurso, até que se esgotem todas as instâncias.

Depois, uma eventual punição de um juiz passa para o Conselho Superior da Magistratura, mas Boaventura Sousa Santos diz que isso não resolve o problema.

“O problema é que os avaliadores partilham, muitas vezes, os mesmos preconceitos dos avaliados. Tem muito a ver com a educação e com alguma punição que, em algum momento, deve existir. Ela vai existir quando houver forças no Conselho Superior da Magistratura que comecem a reagir perante o movimento de base. Não penso que nesta área algo seja possível sem um levante popular. Se essa pressão não for feita junto dos tribunais e do Parlamento, eu penso que vai ser muito difícil desalojar os preconceitos sexistas da nossa sociedade”, admite Boaventura Sousa Santos.