João Paulo Rebelo confirma SMS mas nega pressões ao IPDJ

João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto, confirma a SMS, mas nega pressões ao Instituto Português da Juventude e do Desporto (IPDJ).

Em causa está uma denúncia do ex-presidente do IPDJ, António Baganha, que aludira a uma SMS enviada a um elemento da sua direção, para travar a interdição do Estádio da Luz, em julho do ano passado.

João Paulo Rebelo foi ouvido sobre o assunto esta quinta-feira, quando ouvido na Assembleia da República. O secretário de Estado confirmou o envio da mensagem, contudo, negou ter exercido quaisquer pressões sobre o IPDJ para beneficiar o Benfica: "Pedem-me uma reunião, ouço as pessoas, percebo que a questão é da esfera do IPDJ. Responsabilidade política de quem? Naturalmente do secretário de Estado e naturalmente do Governo, mas objetiva e operacionalmente do Instituto".

"O SMS é um SMS com um número de telemóvel, porque antecedeu ao seu envio uma conversa telefónica. Eu telefonei à vogal do Conselho Diretivo [do IPDJ] à data dizendo: 'recebi aqui o representante desta entidade, parece-me que tenho de encaminhar para si'. 'Ó senhor secretário de Estado, mas com certeza, nós temos todo o interesse. O senhor secretário de Estado por acaso tem o contacto?' [terá perguntado a vogal]. 'Tenho sim senhora, envio-lhe já de seguida assim que desligar a chamada' [respondeu João Paulo Rebelo]. E assim foi", explicou.