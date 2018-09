​Temporal em dia de calor provoca inundações em Vila Real

A chuva intensa e queda de granizo provocaram esta quinta-feira à tarde inundações momentâneas em algumas artérias da cidade de Vila Real, com constrangimento no trânsito, e ainda num supermercado, segundo a Proteção Civil.



O temporal começou a cair pelas 16h30, num dia de intenso calor, com as temperaturas a rondarem os 30 graus, e durante alguns minutos choveu com muita intensidade na cidade de Vila Real, verificando-se também a acumulação de granizo em alguns locais.