I Liga

Parabéns a você. Chaves trava Benfica e baralha contas da liderança

27 set, 2018 - 18:55

Chaves 2-2 Benfica. Num jogo cuja realização chegou a estar em dúvida - e que começou com grande atraso -, as águias esbarraram em valentes transmontanos, que mostraram que "para cá do Marão, mandam os que cá estão". Rafa adiantou duas vezes o Benfica, porém Ghazaryan empatou com um par de "bombas", a segunda nos descontos, já depois da expulsão de Conti. Benfica pode perder a liderança, a uma semana do clássico. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.