Em direto. Chaves-Benfica

27 set, 2018 - 18:55

As águias procuram vencer para segurarem a liderança e pressionarem os rivais e o Braga. Os transmontanos tentam dar prenda aos sócios e adeptos, no dia do seu 69.º aniversário. Apito inicial às 20h15, no Municipal de Chaves. Acompanhe o relato na Renascença e o minuto-a-minuto em rr.sapo.pt.