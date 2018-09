Trofa. Camião em chamas obrigou ao corte da A3

Um camião que transportava tijolos ardeu esta quinta-feira na autoestrada A3, no sentido Norte-Sul, perto da Trofa, tendo o condutor sido assistido no local, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial do Porto da GNR. Não há registo de feridos.



Segundo aquela fonte, o alerta foi dado cerca das 16h28, tendo o derrube dos tijolos para a outra faixa de rodagem provocado a interrupção do trânsito para remoção do material espalhado, estando neste momento a circulação reposta nessa segunda via.

O camião, de matrícula portuguesa, ardeu completamente, enquanto o condutor, concluída a assistência, permaneceu no local, acrescentou a fonte.

Compareceram no local os Bombeiros Tirsenses e Voluntários de Ermesinde, que fizeram o combate às chamas no veículo.