Monja "twitteira". “Usamos as redes sociais porque é lá que as pessoas estão"

A igreja tem que estar onde estão as pessoas e de forma organizada, defende Xiskya Valladares, conhecida como a " monja twitteira ".

“As redes sociais não são uma moda, representam uma transformação da pessoa humana na forma como comunicam e se relacionam”, sublinha.

A irmã Xiskya Valladares considera que a Igreja tem que “aprender a comunicar melhor” para se “ligar às pessoas de hoje”.

“Usamos as redes sociais porque é onde as pessoas estão e a Igreja tem que estar onde estão as pessoas. Temos que o fazer de uma maneira pensada: o que queremos conseguir, a que público nos queremos dirigir, que linguagem utilizar, que estratégias vamos utilizar e depois medir o que estamos a conseguir”, sublinha a “monja twitteira”.