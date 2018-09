Filipe Albuquerque vai continuar no IMSA em 2019

Filipe Albuquerque vai continuar a competir no campeonato norte-americano de resistência, o IMSA WeatherTech SportsCar Championship. O piloto português continuará a fazer dupla com João Barbosa, ao volante do Cadillac da Action Express Racing, em 2019.

Albuquerque fez, este ano, a primeira época completa no IMSA e conseguiu a sua primeira vitória nas 24 horas de Daytona. Em comunicado, a assessoria de imprensa de Albuquerque revelou que o brasileiro Christian Fittipaldi vai juntar-se à dupla lusa para disputar a primeira prova da época - Daytona, precisamente. O objetivo de Filipe Albuquerque é a conquista do título de IMSA.

"É um prazer continuar a trabalhar com a equipa e claro com o João. É um campeonato espectacular, muito disputado e difícil. Ter vencido as 24h de Daytona foi um sonho tornado realidade. Agora quero continuar a ganhar corridas mas sobretudo títulos. Temos uma equipa fantástica e todos os requisitos para atingir os objetivos", declarou o piloto, citado pela sua assessoria.

Antes de começar a pensar em 2019, contudo, Filipe Albuquerque tem mais uma prova de 2018 em que se focar. Trata-se do Petit Le Mans, em Atlanta, corrida de dez horas de duração que terá lugar a 13 de outubro.