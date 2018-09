Gondomar vai organizar Euro 2019 de futsal feminino

A UEFA atribuiu a Gondomar, esta quinta-feira, a organização da "final four" do Euro de futsal feminino. É a primeira vez que a UEFA organiza a prova, que terá as seleções de Portugal, Espanha, Rússia e Ucrânia.

A decisão foi do Comité Executivo do organismo que rege o futebol europeu. A "final four" terá meias-finais, jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares e final. Está marcada para 14 e 17 de fevereiro de 2019.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, assinalou, em declarações ao site oficial, que esta "é mais uma prova do trabalho de excelência" que Portugal tem realizado no futsal feminino.

"A UEFA reconheceu a nossa dedicação à promoção do futsal feminino e o investimento que temos feito no desenvolvimento desta modalidade, bem como a várias vezes provada capacidade organizativa de grandes eventos internacionais. A escolha de Gondomar para acolher a fase final do Euro 2019 honra-nos ainda mais por esta ser a primeira vez que se vai realizar um Campeonato da Europa de futsal feminino", salientou.