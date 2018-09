Sporting prepara Marítimo com quatro baixas

O Sporting prosseguiu, esta quinta-feira, com a preparação para a receção ao Marítimo, da sexta jornada do campeonato. Luís Maximiano juntou-se à lista de lesionados.

O jovem guarda-redes sofreu um traumatismo na mão direita com ferida suturada. No boletim clínico, já constavam os nomes de Mathieu, Wendel e Bas Dost.

A novidade foi a presença de Diego Sousa, guarda-redes da equipa de sub-23, que se juntamente com Elves Baldé integrou a sessão de trabalhos da equipa principal. Baldé já tinha sido chamado na véspera.

Os leões voltam a treinar na sexta-feira, às 10h00. Às 15h30, José Peseiro faz a antevisão do jogo com o Marítimo, que será no sábado, às 21h00, em Alvalade, e terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.