Alentejo. 1,2 milhões de euros depois, a AZPO está pronta para começar a laborar

A AZPO - Azeites de Portugal quer retomar a atividade no próximo mês de outubro, na sua fábrica em Fortes, concelho de Ferreira do Alentejo. Após meses de polémica, seguiu-se um tempo de paragem para concretizar um “ambicioso” plano de investimento.

“O investimento total que a empresa fez foi de 1,2 milhões de euros com capitais próprios, sem subsídios de ninguém”, anunciou, num encontro com os jornalistas, na própria fábrica, Nuno Carvalho, administrador da AZPO.

“Um compromisso da própria empresa”, reforçou, para melhorar a atividade da fábrica e “diminuir o impacto ambiental”, mas também para dar cumprimento a condições impostas, depois de, em junho, o IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação ter anunciado a decisão de suspender a laboração da fábrica “pelo prazo máximo de seis meses” devido a “infrações graves”.

A construção de um pavilhão para armazenar o bagaço em pó, que anteriormente se encontrava a céu aberto, era a obra mais urgente e a “única imposta pelo IAPMEI”, de acordo com Nuno Carvalho.

“Nós em 2017 tínhamos identificado o problema das poeiras que resultam desta atividade”, explica o administrador, sublinhando que a empresa já, nessa altura, tinha pedido uma licença de construção que chegou, apenas, em maio de 2018.

O novo armazém tem capacidade para receber 4.500 toneladas de bagaço de azeitona, mas para precaver uma eventual sobrelotação, a empresa garante que já têm contratados “outros operadores, naves especiais” para armazenar o produto.

“Esta empresa recebia 100 mil toneladas há 3 anos e agora recebe 200 mil”, alerta Nuno Carvalho, justificando um investimento que era necessário e há muito que estava identificado.

Para além do pavilhão, a AZPO decidiu substituir as duas chaminés da fábrica por uma única, com 40 metros de altura e dois metros de diâmetro.

“Excluindo Sines, é, talvez, a chaminé mais elevada do baixo Alentejo”, refere o responsável, admitindo que vai “permitir uma melhor dispersão” das emissões da fábrica.

Neste milhão e duzentos mil euros cabe, ainda, a construção de um sistema de transporte “hermético para permitir deslocamentos” e a substituição “do sistema de queima na própria caldeira”.

“Fizemos o nosso caminho, o que está correto e aquilo que, tecnicamente, está demonstrado para contribuir para a melhoria da laboração da empresa, e mais não nos pode ser exigido”, afiança Nuno Carvalho.

Agora, a AZPO aguarda a realização de uma vistoria, no inicio de outubro, “para verificar se os trabalhos pedidos foram ou não efetuados” e, depois, “precisamos de matéria prima para começarmos a laborar e a realizar os primeiros testes aos novos equipamentos”, adiciona Filipe Pessanha, colaborador da empresa. Nessa altura, complementa Nuno Carvalho, serão “feitos relatórios de emissões para garantir a continuação da atividade”, e serão entregues às entidades competentes “no estrito cumprimento da lei”.

“Boa qualidade do ar”

“Viveram-se aqui momentos, ao nível dos lagares, de verdadeiro pânico sobre o que é que poderia acontecer pois houve muita gente a falar e pouca gente a saber o que estava a dizer”, começa por referir Nuno Carvalho, ao ser questionado sobre a “luta” da população de Fortes.

Foram semanas de muitas iniciativas, amplamente divulgadas pela comunicação social e que levaram à localidade diversos deputados dos vários partidos com assento parlamentar. Uma resolução da Assembleia da República recomendaria, mais tarde, ao Governo “medidas urgentes” para acabar com o problema relacionado com laboração das três fábricas de transformação de bagaço de azeitona sedeadas no Alentejo, sendo a “Azeites de Portugal” uma delas.

Houve, ainda, o parecer favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA) e a decisão, do IAPMEI, de suspender a laboração da AZPO, estava, então, a empresa no final da campanha.

“Era voz corrente que se andava de máscara nas Fortes”, recorda Nuno Carvalho e, portanto, “decidimos contratar uma empresa para estudar o impacto que a laboração da empresa estava a ter na localidade”.

Entre 20 de Maio e meados do mês de julho, foi realizado, por uma empresa credenciada, um “estudo exigente, isento, e sem influências de máquinas ao lado para fazer pó”, sublinha o administrador. No centro da localidade foi colocado um equipamento destinado a medir a qualidade do ar na envolvente da empresa. Foram realizadas campanhas de monitorização em contínuo de partículas com a fábrica a laborar e com a fábrica parada.

O relatório facultado aos jornalistas pela AZPO, apresenta e interpreta todos os resultados obtidos ao longo de vários dias de medição, permitindo concluir que “nas Fortes há uma boa qualidade do ar”, atenta Nuno Carvalho.

De acordo com as conclusões do estudo no ponto avaliado, "a média diária da concentração de PM10" (tipo de partículas inaláveis com diâmetro inferior a 10 micrómetros e que é um elemento de poluição atmosférica) "nunca foi superior ao valor limite diário" determinado por lei.

Em maio, recorde-se, cerca de sete dezenas de queixas foram entregues, no Ministério Público de Ferreira do Alentejo. Queixas dos habitantes de Fortes e de outros cidadãos contra a fábrica, que acusam de poluir a aldeia com prejuízos para a saúde e limitações no dia-a-dia dos seus habitantes.Questionado sobre as queixas da população e os eventuais riscos para a saúde, Nuno Carvalho respondeu desta forma: “O único relatório que tenho, ou o único papel que me foi mostrado não fala em problemas de saúde publica. Nós desconhecemos totalmente que este tipo de industria provoque qualquer tipo de problema de saúde e temos estudos que indicam exatamente o contrário. Neste caso, a qualidade do ar nas Fortes é, objetivamente, boa”.

Além disso, acrescentou, “se isso fosse verdade, então as pessoas que aqui trabalham estavam todas muito doentinhas. Temos que distinguir entre o que é a realidade e o que é a ficção”.

Nuno Carvalho admite que a empresa viveu “um momento muito complicado”, que está a “cumprir tudo o que lhe foi exigido para um melhor ambiente e desenvolvimento da região”, mas é preciso que “as pessoas saibam que esta empresa, como as outras que existem, são importantes para o Alentejo”, deixando à reflexão a pergunta: “Se a AZPO ou outras empresas do género parassem, o que fariam as adegas e as entidades competentes com o bagaço de azeitona?”