Soares e Mbemba aptos na véspera do Tondela

Tiquinho Soares e Chancel Mbemba estão completamente recuperados das respetivas lesões e podem ir a jogo frente ao Tondela.

O plantel do FC Porto voltou a treinar, esta quinta-feira, no última sessão antes da receção à equipa de Pepa. Soares e Mbemba, que tinham realizado treino integrado condicionado, já treinaram sem limitações e encontram-se clinicamente aptos.

No boletim clínico mantém-se Bazoer, que se limitou a tratamento e ginásio, e agora também João Pedro, que contraiu uma mialgia de esforço na coxa direita.

O FC Porto-Tondela decorre na sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Dragão em partida a contar para a sexta jornada da I Liga, com relato na antena da Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.