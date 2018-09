​Adultério deixa de ser crime na Índia

A prática do adultério deixa de ser um crime na Índia, determinou o Supremo Tribunal do país.



A decisão coloca na gaveta da história uma lei criada há 158 anos, na era da colonização britânica, mas que ainda estava em vigor.

De acordo com a legislação centenária, um homem que tivesse relações com uma mulher casada, sem autorização do marido, estava a cometer um crime.

A mudança começou com um protesto de um cidadão indiano junto do Supremo, que desafiou a atualidade da lei.

Joseph Shine argumentou que a legislação era arbitrária e discriminava os homens, por considerar que só eles é que cometiam adultério, e tratava as mulheres como objetos e propriedade do marido.