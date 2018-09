Ronaldo castigado com um jogo de suspensão

Zita

27 set, 2018 lisboa 14:22

Porquê um jogo de suspensão ao Cristiano? O que é que ele fez de extraordinário que outros não tenham feito sem qualquer cartão quanto mais 2 jogos de castigo? Estou para ver o critério nos próximos jogos, em vez de corrigirem o que fizeram de mal, não ainda prejudicam mais. Isto tem a ver com o castigo não por aquilo que não fez, mas antes por aquilo que fez que foi faltar às galas. Quem se mete com a FIFA e a UEFA, come.