Polícia Judiciária Militar. Um alvo a abater?

Veja também:



A imagem das Forças Armadas está a ser afetada pelo caso das armas de Tancos. O major general Raul Cunha questiona as circunstâncias de todo o processo e chama a atenção para várias coincidências.

“É uma coincidência que a Polícia Judiciária se tenha empenhado, de certa maneira, em denegrir uma força policial com a qual devia colaborar [a Polícia Judiciária Militar] e acho que é uma coincidência estranha que o próprio diretor da Polícia Judiciária Militar atual, que fez todo este trabalho, até era a pessoa que estava na altura a liderar a investigação no DCIAP [Departamento Central de Investigação e Ação Penal]”, afirma à Renascença.

“É assim. Põem-se os recursos todos que deviam estar a investigar uma série de coisas a investigar uma força congénere”, critica.

Por isso, este militar na reserva, que já foi conselheiro das Nações Unidas e juiz no Tribunal Militar, questiona se, por trás das decisões tomadas, não estará a intenção de extinguir a Polícia Judiciária Militar (PJM).

“A Polícia Judiciária Militar tem que existir. Aliás, nos países mais evoluídos e até mais civilizados, existem até ao nível dos ramos. O Exército mais poderoso do mundo tem uma polícia de investigação criminal ao nível de cada ramo das Forças Armadas, distinta das polícias civis. E colaboram uns com os outros e respeitam-se uns aos outros. Só aqui é que temos esta tendência terceiro-mundista das quintas e o que é investigação criminal é nosso e, de uma assentada, a polícia Judiciária consegue denegrir a investigação criminal da GNR e a Polícia Judiciária Militar. Fantástico”, ironiza.

E vai mais além. Haverá aqui uma situação de vingança?

“Conheço bem o diretor da Polícia Judiciária Militar [coronel Luís Vieira], é um homem de uma integridade a toda a prova, é um escrupuloso cumpridor das regras e por isso ainda mais me admira. Tudo isto parece envolvido numa névoa que não me parece boa, não sei porquê fiquei imediatamente com a sensação de que haveria aqui algum tipo de vingança”, sugere.

Leia ainda:



Raul Cunha diz que continua a acreditar na inocência do coronel, até porque recuperar as armas era o mais importante.

“Terá sido uma decisão errada? Talvez. Eu, se calhar, teria atuado da mesma maneira. Por outro lado, penso que a própria Polícia Judiciária Militar terá atuado convicta de que lhe competia estar a lidar com o assunto, com uma certa rapidez e, sobretudo, tentando preservar as coisas”, afirma.

O diretor da PJM é acusado dos crimes de associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder, recetação, detenção de arma proibida e tráfico de armas.

Joana Marques Vidal “estragou o seu mandato”

Em declarações à Renascença, o major Raul Cunha acusa a ainda procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, de conduzir mal a investigação que levou à detenção “com todo o aparato” de oito pessoas.

“Penso que não havia necessidade. Penso que procuradora-geral da República estragou até o seu mandato, que estava prestes a terminar e que decorreu com algum nível. Tudo isto poderia ter sido conduzido com muito mais lisura e de outra maneira”, defende.