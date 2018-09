Pepa: "Não somos uma equipa de autocarro, vejam o que o fizemos na Luz"

Pepa, treinador do Tondela, acredita numa boa exibição no Dragão, apesar de "ter noção das dificuldades".

Em conferência de imprensa, o técnico da equipa da Beira deixou os parabéns à equipa de Sérgio Conceição pelo título: "Antes de mais, parabéns ao FC Porto pelo título. Temos noção das dificuldades do jogo e sabemos que é um adversário que procura a profundidade e baixa as linhas para procurar os espaços".

"É um adversário que tem sofrido golos porque sobem muito. Temos de ser rigorosos e equilibrados, mas desfrutar do jogo. Vamos ser empurrados para trás muitas vezes e temos de tirar o proveito desse espaço. Não podemos tremer", adicionou.

Pepa recusou a ideia de uma suposta estratégia do "autocarro", demasiado defensiva e com recurso ao antijogo: "Só quem nunca passou por dificuldades é que pode tecer esses comentários. Cada equipa agarra-se às suas armas. Fala-se muito do autocarro, mas não se fala do tempo útil de jogo".

"Nesse sentido, é só olhar para o que o Tondela fez na Luz, ou em casa frente ao Sporting nos últimos dez minutos. Não somos uma equipa de autocarro", rematou.

O FC Porto-Tondela decorre na sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.