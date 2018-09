Sérgio: "No ano passado eramos fabulosos porque não esperavam nada de nós"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, quer somar os três pontos frente ao Tondela para comemorar o 125º aniversário.

Em declarações em conferência de imprensa, o técnico dos dragões admite a dificuldade do adversário, que sabe o que é vencer no Estádio do Dragão: "O Tondela conseguiu vencer em casa de candidatos num passado recente e isso é demonstrativo da qualidade que tem".

"Esperamos um Tondela que se vai organizar bem defensivamente e jogar no contra-ataque rápido. O jogo vai depender do que a minha equipa fizer", adicionou.

Sérgio desvalorizou a ideia de um FC Porto aquém das expectativas da temporada passada. "No ano passado, tudo o que fazíamos era fabuloso, porque as pessoas nada esperavam de nós. Este ano será mais difícil porque os adversários estão preparados e já conhecem a nossa dinâmica".

"Temos de trabalhar outras variante para desmontar os problemas ao defrontar os adversários. Estamos a um ponto do primeiro lugar, não contávamos perder com o Vitória de Guimarães, mas agora é olhar para a frente", adicionou.

Questionado sobre a importância extra da partida, dado que se trata do 125º aniversário do clube, Sérgio espera celebrar a data com os três pontos: "Amanhã é um dia especial para o clube. Não sou muito de festas, mas compreendo a alegria de comemorar uma data tão bonita. Estamos tranquilos naquilo que deve ser a nossa prestação".

Sobre um possível clássico contra o Benfica à porta fechada, o treinador do FC Porto espera "jogar com público". "Faz parte do espetáculo e nunca na minha carreira joguei sem adeptos. Não sei qual é a sensação, mas não deve ser muito boa".

Conceição admitiu ainda o regresso iminente de Soares e Mbemba, que "já treinaram normalmente" e "estão muito próximos de voltar à competição".

O FC Porto-Tondela decorre na sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.