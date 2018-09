Pinto da Costa: "Clássico à porta fechada? Não acredito no Pai Natal"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, não acredita que o jogo entre Benfica e FC Porto, no Estádio da Luz, se vá realizar à porta fechada.

Em causa está o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que ditou que Benfica, Braga e Paços de Ferreira disputem uma partida sem qualquer adepto na bancada.

O clube da Luz já entregou o recurso no Tribunal Arbitral do Desporto de forma a impugnar o castigo. Os encarnos esperem que seja aceite a providência cautelar entregue. Pinto da Costa, presidente do FC Porto, em declarações ao Jornal de Notícias, acredita que o jogo se vai realizar com adeptos:

"O Benfica-FC Porto à porta fechada? Não, isso não é possível. Num jogo com outra equipa qualquer, que não seja um dos grandes rivais, ainda acho possíve, mas com o FC Porto é impossível. Mais depressa acreditava no Pai Natal, mas se eu não acredito no Pai Natal, como é que vou acreditar nisso?".

O dirigente máximo dos dragões aposta que em breve nunca um jogo grande do Benfica será disputado à porta fechada: "Se me diz que o Benfica, um dia qualquer, vai jogar com o FC Porto ou Sporting à porta fechada, pelo menos enquanto se souber as coisas que se vão sabendo, aposto um contra mil como não acontecerá".

Com ou sem adeptos nas bancadas, Pinto da Costa acredita na vitória no Estádio da Luz: "O FC Porto pod vencer qualquer adversário, em qualquer campo, e a Luz não é exceção".

Ainda assim, segundo o presidente, o plantel ainda não pensa no clássico, mas sim no próximo desafio, frente ao Tondela, na sexta-feira: "O próximo jogo é no mesmo dia em que o FC Porto comemora 125 anos. É um jogo importante, diante de uma excelente equipa. O Tondela já ganhou no Dragão e no ano passado venceu na Luz. Não estamos a pensar no Benfica porque o mais importante é ganhar ao Tondela".