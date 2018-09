Estamos na era digital, mas é preciso não esquecer o pessoal

A evangelização passa hoje pela comunicação digital, mas não substitui a relação humana e comunitária. O alerta foi deixado esta quinta-feira, em Fátima, pelo presidente da Comissão Episcopal das Comunicações Sociais.

É no digital que estão as pessoas, por isso, é lá que a Igreja tem de estar para evangelizar, afirmou D. João Lavrador na abertura das Jornadas Nacionais da Comunicação Social, que começaram em Fátima.

“Se as pessoas hoje, na sua maioria, sobretudo os jovens, é aqui que caminham, que comunicam, que querem ter informação, e é aqui que de alguma maneira podem entrar com a realidade da Igreja, então a Igreja tem por dever desenvolver estas aplicações e utilizá-las”, disse à Renascença, à margem do encontro.

O bispo de Angra e presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais alertou, no entanto, para o facto de o digital não substituir a dimensão comunitária e presencial das pessoas.

“Hoje, ao nível sociológico e, sobretudo, ao nível da psicologia das relações entre as pessoas, já se chama a atenção para não se ficarem simplesmente pelas aplicações ou na informação ou diálogo pelo digital. É necessário que as pessoas se encontrem pessoalmente. Portanto, tudo isto pode facilitar o encontro pessoal, e sobretudo a participação”, sublinhou.

Com o tema “APPlica-te”, as jornadas são organizadas em conjunto pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais e pela Rede Mundial de oração pelo Papa, dos jesuítas, que realizam também as suas III Jornadas Nacionais de Comunicação Digital.