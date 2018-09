Caio Fernandes "tem qualidade para se afirmar no futebol europeu"

Caio Fernandes é alvo do FC Porto para reforçar o ataque em janeiro, segundo avança a imprensa nacional. De acordo com Alexandre Santos, que esteve na equipa técnica de um dos rivais do atual clube do extremo brasileiro, traçou o perfil do jogador.

O extremo de 24 anos joga no Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, desde 2016. Alexandre Santos, em declarações a Bola Branca, admite que se trata de um jogador a cima da média para o campeonato em questão:

"É um jogador diferente. Dentro dos estrangeiros que faziam a diferença, ele era dos melhores. Foi campeão pelo Al Ain. É um desiquilibrador e naquele contexto conseguia fazer muitos golos. Naquele campeonato, deu carta".

Caio Fernandes saiu do Brasil em 2010, depois de ter completado a formação no São Paulo e rumou ao Kashima Antlers, do Japão, antes de assinar pelo Al Ain, em 2016. Para Alexandre Santos, o extremo tem qualidade para se afirmar na Europa:

"Esteve em grandes clubes do Brasil e a passagem por outros países poderia ter sido diferente. Acho sempre possível que um jogador daquela qualidade técnica se possa afirmar no futebol europeu. A questão está em ele adaptar-se ao nível de exigência defensiva e de ritmo que o futebol europeu exige. Nos Emirados passa a maior parte do tempo em contexto ofensivo".

Na temporada passada, Caio Fernandes apontou 13 golos em 36 partidas disputadas. Esta época, o brasileiro segue com seis golos apontados em igual número de partidas.

O atual treinador da equipa de sub-23 do Estoril, e que foi adjunto do Al Sharjah dos Emirados Árabos Unidos entre 2016 e 2018, admite que Caio Fernandes não é "um extremo de corredor". "Ele é mais um jogador interior que dribla, combina e aparece na área. Mas sabemos que na Europa e no FC Porto as adversidades são maiores e a dificuldade será maior".