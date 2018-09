VAR na Liga dos Campeões já a partir da próxima temporada

A UEFA anunciou, esta quinta-feira, a introdução da tecnologia do videoárbitro na Liga dos Campeões a partir da próxima temporada.

A decisão foi tomada pelo comité executivo do organismo que tutela o futebol europeu, que esteve reunido em Nyon, na Suíça. Segundo a nota publicada no site da UEFA, o VAR será utilizado a partir do play-off de acesso à fase de grupos.

A Supertaça Europeia também terá o auxílio da tecnologia, sendo que a UEFA pretende ainda utilizar o VAR no Europeu de 2020.

Em relação à Liga Europa, o VAR apenas entrará em vigor a partir da temporada 2020/21.

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, admite que a introdução no próximo ano dará "tempo suficiente para implementar um sistema robusto e para treinar os árbitros de forma a que a tecnologia seja usada de forma bem sucedida e eficiente".