Bruno Carvalho: "Favoritismo é do Benfica, mas o Chaves acredita que pode vencer"

O Benfica joga esta quinta-feira em Chaves para a sexta jornada do campeonato português, em dia de aniversário do emblema transmontano. O presidente do clube acredita que "é possível pontuar".

Em entrevista a Bola Branca, Bruno Carvalho, presidente do emblema flaviense, reconhece "o favoritismo do Benfica" mas avisa que em Chaves "há uma equipa que acredita que é sempre possível pontuar", mesmo tendo como adversário de maior dimensão.

O Desportivo de Chaves completa 69 anos e Bruno Carvalho espera que a receção ao Benfica "seja uma festa para os adeptos", sublinhando o "desejo de pontuar" frente à equipa da Luz



"É um dia especial, recebemos um clube tambem histórico e que merece o respeito, e que ajudará a fazer a festa no nosso estádio, da melhor forma possível. Todos darão o seu melhor para ser um jogo que encante quem marque presença no nosso estádio".

O atual presidente da direção do clube flaviense, revela o "seu orgulho e honra" por estar à frente dos destinos do emblema transmontano, apontando como "objetivo futuro a continuidade" da equipa no principal escalão do futebol português.



Nestas declarações, Bruno Carvalho comentou ainda as palavras que Sérgio Conceição dirigiu ao Chaves, considerando-as "infelizes":

"As pessoas não podem ter memoria curta. É preciso olhar para trás e perceber que todos fazemos um caminho e temos responsabilidades em diversas instituições. Foram declarações infelizes, mas vai a tempo de se redimir e perceber que todos temos um passado".