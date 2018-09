Benfica inicia venda de bilhetes para o Clássico

O Benfica anunciou, esta quinta-feira, que arrancou a venda de bilhetes para o Clássico frente ao FC Porto.

Em comunicado, as águias confirmaram que formalizaram o processo de recurso junto do Tribunal Arbitral do Desporto, relativo ao castigo de um jogo à porta fechada aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Segundo a nota publicada pelo Benfica, a decisão de retomar a venda dos bilhetes surge da "convicção firme que a razão" está do lado do clube encarnado e "que o TAD reconhecerá os fundamentos da sua defesa", e de modo a "salvaguardar a possibilidade da realização de um jogo à porta aberta".

O Benfica admite, porém, que a realização do Clássico à porta aberta está "dependente da obtenção de decisão em tempo útil por parte daquele Tribunal a decretar a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela Federação Portuguesa de Futebol".

[Atualizado às 11h18]