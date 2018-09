Hildeberto Pereira: "Pensei várias vezes em desistir do futebol"

Hildeberto Tavares, extremo do Vitória de Setúbal, recordou os períodos menos positivos da carreira, onde chegou a colocar em cima da mesa a hipótese de parar de jogar.

O extremo estrou-se na Liga frente ao Sporting e foi eleito o melhor jogador da partida frente ao FC Porto, apesar da derrota. Em declarações ao jornal "A Bola", o extremo fala sobre o arranque na primeira divisão:

"Tem sido bom. Na formação do Benfica todos sabem que tive alguns problemas disciplinares e muitos não acreditavam que um dia estaria na Liga".

Questionado se pensou em desistir do futebol, Hildeberto confessa que ponderou essa decisão várias vezes: "Depois de uma boa época no Nottingham Forest fui encostado porque queriam jogadores do clube e eu estava emprestado, fiquei três meses sem jogar".

"Na Polónia cheguei com peso a mais porque tinha desligado de tudo. Recuperei e depois tive uma lesão que me parou mais três meses. Quando chegava a casa pensava várias vezes em desistir porque não me sentia bem", adicionou.

Em declarações ao clube, Hildeberto fez ainda a antevisão do jogo da próxima jornada, frente ao Vitória de Guimarães: "O jogo vai ser difícil, mas a nossa equipa está bem. Vamos treinar a semana toda para chegarmos a Guimarães e levar os três pontos".