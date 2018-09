Carragher arrasa Pogba. "Não é tão bom como pensa"

Com a tensão entre José Mourinho e Paul Pogba a atingir proporções inimagináveis, as opiniões continuam a surgir na imprensa inglesa. Esta quinta-feira foi a vez de Jamie Carragher, antigo jogador do Liverpool, que defendeu José Mourinho e arrasou Paul Pogba.

Em declarações à "Sky Sports", o atual comentador desportivo não se poupou nas críticas ao internacional francês: "Se Mourinho for embora não vamos ver um Pogba novo. Não é tão bom como pensa que é. Tem um problema na compreensão do jogo. Podemos resumir os seus últimos jogos a um grande golo contra o Young Boys, mas teve culpa no golo do Wolverhampton. Terá dois clubes atrás dele, mas o Barcelona é o melhor candidato".

"Pogba joga por si mesmo, não é um verdadeiro capitão e deixou o que o seu agente falasse mal do clube", adicionou.

Continua a aumentar o clima de tensão entre o médio e Mourinho, dias depois do treinador português ter retirado o francês da lista de capitães.