Triatlo. Bruno Pais termina carreira

O triatleta português Bruno Pais anunciou, esta quinta-feira, o fim da carreira, depois de mais de duas décadas a competir.

O atleta luso, atualmente ainda ao serviço do Estoril, participou nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, e em Pequim, em 2008, e foi campeão europeu no escalão de sub-23.

"Juntos fomos aos Jogos Olímpicos de Pequim e Londres, sagrámo-nos campeões da Europa de sub-23, vice-campeões da Europa de Triatlo Longo, onze vezes campeões de Portugal e chegámos a liderar o ranking mundial. Foram duas décadas fantásticas. Juntos vivemos momentos únicos para o triatlo e para o desporto português. Valeu a pena", pode ler-se na carta de despedida.

"Sinto que esta é a altura certa para terminar este ciclo da minha vida e começar outro. Chegou o momento de devolver à modalidade tudo aquilo que ela me deu nos melhores anos da minha vida até agora", adiantou ainda o ainda triatleta, confessando que vai integrar as funções de coordenador da equipa do Estoril.

A última prova de Bruno Pais será no domingo, no IronMan 70.3, em Cascais.