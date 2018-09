Foi você que pediu um caviar de cerveja?

Uma empresa de Chaves lança esta quinta-feira no mercado produtos inovadores, confecionados a partir de cerveja. Caviar e geleias querem “gerar novas experiências” e conquistar o palato de consumidores exigentes, que gostem e apreciem cerveja.

"Gerar novas experiências aos consumidores que procuram novas sensações gustativas" é, segundo o coordenador do projeto, o objetivo de “Beer to Eat”.

“A ideia surgiu durante uma feira onde estava uma das responsáveis de marketing da Super Bock, que gostou imenso do nosso ‘Wine to Eat’ e nos lançou o desafio: porque não cerveja para comer?”, explica à Renascença o coordenador Ricardo Correia.

E foi o bastante para que a empresa Sapientia Romana se sentisse estimulada a desenvolver, a testar e a lançar o produto para o mercado, um ano após o desafio.

“Para arrancar com a ‘Beer to Eat’ temos duas gamas de produto que são as geleias, que é o que mais se parece com as cervejas para comer, porque 75% é cerveja e come-se mesmo com a colher. E vamos ter também uma gama de caviares, que é o produto mais complexo”, conta Ricardo Correia.

O coordenador do projeto afirma que “estes produtos são para pessoas que gostam de cerveja, que admiram e apreciam uma boa cerveja”, realçando que na base estão cervejas da seleção 1927, nas variedades Munich Dunkel, Bengal Amber IPA e Bavaria Weiss”.

Segundo Ricardo Correia, “os produtos cheiram e sabem a cerveja, não têm álcool, mas mantêm os traços principais da variedade que lhe deu origem". "O nosso objetivo é que alguém, quando prova uma geleia consiga saber que cerveja é que está a comer", conclui.

Os novos produtos, caviar e geleias, resultaram da aplicação de técnicas avançadas de cozinha molecular, como a esferificação, à cerveja.

“Tudo aquilo que nós fazemos tem um aspeto inovador, tecnologicamente muito avançado. São novas técnicas de gastronomia, todavia, são totalmente feitos de forma artesanal”, destaca Ricardo Correia.