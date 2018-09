Rúben Ribeiro quebra o silêncio. "Estou sem jogar por culpa do Sporting"

Rúben Ribeiro, o único jogador dos nove que rescindiram unilateralmente com o Sporting que está sem clube, culpa o Sporting por estar sem jogar.

Em entrevista ao "Record", o extremo quebrou o silêncio pela primeira vez desde os ataques em Alcochete, que desencadearam a onda de rescisões:

"Estou sem clube, não por culpa minha, mas mais por culpa do Sporting. Tinha todas as condições para estar a jogar, mas o Sporting conseguiu sempre barrar a minha saída e o meu regresso. Estou à espera que seja reconhecida a justa causa para depois voltar a fazer o que mais gosto".

"Sinto-me um pouco triste porque quiseram fazer de mim uma pessoa que não sou. Nada de errado quis que acontecesse ao Sporting, porque tinha todas as condições para assinar por outros clubes pela via jurídica e não o fiz, não ficaria de bem comigo depois de tudo o que o Sporting me proporcionou", adicionou.

Questionado sobre a proposta do Nantes, Rúben confessa que a transferência foi novamente barrada pelo Sporting devido aos valores propostos: "Tínhamos uma proposta superior ao que o Sporting pagou ao Rio Ave. Fui a Alvalade com o mandatário do Nantes para ter uma reunião com o Sousa Cintra. Primeiro era para se fazer negócio, depois pediram outro valor, que era um milhão, depois já pediram cerca de dois milhões".

"O presidente do Nantes ligou várias vezes a Sousa Cintra para tentar resolver da melhor forma e o presidente se atendeu uma vez ou duas foi o máximo. Penso que o Sporting nunca tentou resolver o caso da melhor forma", adicionou.

Apesar da situação em que está, Rúben Ribeiro não está arrependido de ter rescindido. "Mexeram com a minha família, além de terem mexido com a minha carreira e com a minha pessoa. O que mais me custou foi terem ameaçado a minha família e o facto de me terem agredido a mim. Tenho a certeza que na altura eram mais do que nove o que queriam rescindir".

O extremo admite que regressou a Alvalade para falar com o novo presidente do clube, Frederico Varandas, mas nada mudou: "Disse que não tinha nada contra mim, tinha trabalhado comigo e até me estava a tratar por menino, mas nada podia fazer porque antes era m´édico e naquela posição era presidente do Sporting. Fomos lá para tentar resolver a situação e ele disse-nos que só sairia por uma proposta de cinco milhões e mesmo assim teria de pensar".