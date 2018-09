Revista de Imprensa

Casillas é Dragão de Ouro e Rúben Ribeiro quebra o silencio

27 set, 2018 - 09:14

Casillas vai receber o prémio de Atleta do Ano na gala dos Dragões de Ouro, no sábado, e Rúben Ribeiro falou pela primeira vez desde a rescisão de contrato com o Sporting.