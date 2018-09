André Silva brilha na goleada ao Real Madrid e é "pichichi" em Espanha

André Silva foi a grande estrela da goleada do Sevilha ao Real Madrid, por 3-0. O ponta-de-lança português "bisou" e ascendeu à liderança da tabela de melhores marcadores da Liga espanhola, com seis golos.

Os andaluzes massacraram e derrubaram os tricampeões europeus na primeira parte. André Silva abriu o marcador aos 17 minutos e repetiu a dose aos 21. O francês Ben Yedder completou aos 39. Podiam ter sido mais, até, não fosse o desperdício. André e Ben Yedder têm seis golos, cada, esta época. O internacional português já é o "pichichi" da LaLiga, com seis golos em seis jogos.

Este resultado permite ao Sevilha subir ao quarto lugar, a três pontos da liderança, que é partilhada por Real e Barcelona, ambos com 13 pontos. Em segundo lugar está o Atlético de Madrid, com 11 pontos.

Os "merengues" até tinham oportunidade de saltar para a frente, uma vez que o Barça também perdeu, no terreno do Leganés. Coutinho abriu o marcador, mas El zhar e Oscar deram a volta. Com este resultado, o Lega saiu, à condição, da zona de despromoção - estava no último lugar.

Em Valência, Gonçalo Guedes foi titular e assistiu para o golo de Batshuayi, mas os morcegos continuam sem vencer: Iago Aspas empatou para o Celta de Vigo, ao cair do pano.

Por fim, o Villarreal foi ao reduto do Atlético Bilbau vencer por 3-0. Pablo Fornals marcou um golo de 40 metros, Funes Mori aumentou a contagem e Ekambi fixou o resultado final.