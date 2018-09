Taça da Liga. Chelsea elimina Liverpool em Anfield Road

O Chelsea eliminou o Liverpool na terceira ronda da Taça da Liga inglesa, esta quarta-feira, ao vencer, por 2-1, em pleno Anfield Road.

Os "reds" adiantaram-se aos 59 minutos, no entanto, o Chelsea reagiu 20 minutos depois. Emerson fez o empate e Ede Hazard consumou a cambalhota no marcador ao minuto 86.

À atenção do Sporting, a vitória do Arsenal sobre o Brentford, por 3-1. Welbeck "bisou", Alan Judge reduziu e Lacazette aumentou a vantagem dos "gunners", que são adversários do Sporting na fase de grupos da Liga Europa.

O médio português Domingos Quina, campeão da Europa de sub-19, foi titular pelo Watford, que só foi eliminado pelo Tottenham nos penáltis.

Success colocou os "hornets" na frente a abrir a segunda parte, mas Kabasele foi expulso ao minuto 81 e, na cobrança da grande penalidade, Dele Alli fez o empate. Lamela consumou a reviravolta aos 86 minutos, mas um golo de Capoue, aos 89, mandou a eliminatória para a "lotaria" dos 11 metros. Quina falhou o penálti decisivo.

Outros resultados do dia



Nottingham Forest 3-2 Stoke City

West Ham 8-0 Macclesfield Town