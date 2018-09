Centenas de pessoas manifestaram-se contra “justiça machista"

"Mexeu com uma, mexeu com todas!". São as palavras de ordem da manifestação que reúne centenas de pessoas no Largo Amor de Perdição, no Porto, contra a decisão do Tribunal da Relação que deu pena suspensa a dois homens que terão abusado sexualmente uma mulher inconsciente na discoteca.

Pedem o fim da "cultura da violação". À Renascença, Andrea Peniche, uma das ativistas de "A Coletiva", disse que este protesto pretende ser uma "chamada de atenção" e uma demonstração de "indignação da sociedade".

O caso ocorreu em novembro de 2016 numa discoteca de Vila Nova de Gaia e a vítima, de 26 anos, chegou a estar inconsciente por excesso de consumo de álcool, mas os dois homens alegaram sempre que ela consentiu as relações sexuais. Em 08 de fevereiro de 2018, o Tribunal de Vila Nova de Gaia condenou os dois arguidos a pena de prisão de quatro anos e meio, suspensa na sua execução, pela prática, em autoria material, de um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência. O Ministério Público recorreu, pedindo condenação a pena efetiva, mas os juízes do Tribunal da Relação do Porto mantiveram a condenação em primeira instância num acórdão de 27 de junho.

Andrea Peniche considerou que existe um "problema sistemático" e desafiou o Governo, liderado por António Costa, a lançar um "grande debate nacional" sobre a forma como a justiça se pratica nos tribunais portugueses quando são julgados crimes de violência de género. Considera que "este tipo de acórdãos" são uma "espécie de convite à violação", porque dão ideia de que "tudo serve" para desculpar os agressores, acrescentando que os argumentos invocados na decisão judicial revelam que os preconceitos contra as mulheres estão "perfeitamente enraizados" nos tribunais portugueses.

Os manifestantes entoaram em uníssono frases como: "Juízes machistas, ide ver se chove / Não vamos voltar ao século XIX" e "Mexeu com uma, mexeu com todas". Mas as palavras de ordem não foram apenas cantadas.

"Vivas. Unidas. Livres", pode ler-se numa das faixas.