Sporting derrota FC Porto no Dragão Caixa

O Sporting foi ao Dragão Caixa, esta quarta-feira, derrotar o FC Porto, na quinta jornada do campeonato nacional de andebol.

Os leões venceram por 31-28 e ascenderam ao quinto lugar, com 15 pontos, menos três que o Benfica, mas também menos um jogo. Os dragões caíram para o terceiro lugar, com 13 pontos, também com um jogo a menos em relação aos encarnados.

O Benfica segurou a liderança ao "atropelar", em casa, o Avanca, por 36-22. A segunda parte, com um resultado parcial de 20-9, foi particularmente desequilibrada.

No outro jogo do dia, o AC Fafe recebeu e bateu o Fermentões, por 36-22. A equipa da casa sobe, assim, ao décimo lugar, com seis pontos. Os forasteiros são o "lanterna vermelha" do Nacional de andebol, com quatro pontos apenas.