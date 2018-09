Cristiano Ronaldo assiste em nova vitória da Juventus

A Juventus somou, esta quarta-feira, a quinta vitória em cinco jogos na Serie A, ao bater o Bolonha, por 2-0.

Os golos do jogo foram ambos marcados nos primeiros 20 minutos. Dybala abriu o marcador ao minuto 11 e, cinco minutos volvidos, Blaise Matuidi fixou o resultado final, com assistência de Cristiano Ronaldo. João Cancelo também foi titular.

A Juve abrandou o ritmo a partir daí, mas não deixou de tentar dilatar a vantagem, com Ronaldo em destaque. Com este resultado, os "bianconeri" continuam isolados na liderança do campeonato, com 18 pontos em cinco jogos. Ao todo, levam seis vitórias em seis jogos, em todas as competições. Se conseguirem mais um triunfo, igualarão o recorde de 1930.

Nápoles não desarma, Roma goleia



O Nápoles não desarmou na perseguição à Juventus. O conjunto de Carlo Ancelotti bateu o Nápoles, em casa, por 3-0, com um golo de Insigne e "bis" de Milik. Mário Rui foi titular pelo atual segundo classificado da Serie A, com 15 pontos.

A Roma superou a crise de resultados com goleada ao Frosinone, por 4-0. Under abriu a contagem logo aos dois minutos. Seguiram-se Pastore, El Shaarawy e Kolarov. Os "giallorossi" ascenderam à décima posição, com oito pontos.

O Génova, com Pedro Pereira no onze, bateu o Chievo, em casa, por 2-0, e subiu ao oitavo lugar, com cinco pontos. Os golos foram de Piatek e Pandev.

Restantes resultados do dia



Udinese 1-2 Lazio

Atalanta 0-0 Torino

Cagliari 0-0 Sampdoria