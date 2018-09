G15 quer remodelar regime legal de combate à violência no desporto

O G15, grupo das equipas da I Liga exceto grandes, entende que o atual regime legal de combate à violência no desporto não se ajusta à realidade.

Foi este um dos temas da reunião do G15, esta quarta-feira, em Mortágua. Os clubes representados defendem a alteração do regime legal em vigor, que consideram completamente desajustado, uma vez que diminui os clubes e assume que a indústria do futebol é um problema para a segurança pública. Os clubes defendem que a segurança deve ser garantida de forma preventiva, em vez de punitiva, e querem discutir este e outros temas com o secretário de Estado do Desporto.

As apostas desportivas também foram faladas na reunião. O G15 não discorda do regime legal em vigor, mas sim da interpretação do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) relativamente à receita que reverte a favor dos clubes. O G15 considera, até, que a interpretação do IPDJ é ilegal e contrária à intenção do legislador.

O G15 queixa-se, ainda, de que os clubes têm custos demasiado elevados com os seguros. Isto acontece, considera o grupo, também devido ao regime legal em vigor, que protege os interesses daqueles que lucram com as lesões dos jogadores. O G15 pretende reunir com a Associação Portuguesa de Seguros para elaboração de uma proposta, a apresentar ao secretário de Estado do Desporto, de alteração ao regime legal atual, para que se encontre uma forma de proteger os jogadores sem prejudicar demasiado os clubes.

O G15 vai, também, iniciar conversações com grupos de clubes representativos dos principais campeonatos da Europa, com vista a que, à escala internacional, seja criada uma força de representação que permita verter as propostas dos clubes em regulamentação para o setor.