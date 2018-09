FC Porto B inicia defesa do título com empate frente ao Southampton

A equipa B do FC Porto iniciou, esta quarta-feira, a defesa do título na International Champions Cup com um empate.

Os portistas, que são bicampeões da competição, arrancaram um empate a um golo no terreno do Southampton sub-23. Os ingleses adiantaram-se com um golo de Marcus Barnes, aos 50 minutos. Contudo, passado dez minutos, Rui Pedro restabeleceu a igualdade.

Os dragões estão inseridos no grupo A. Além do Southampton, também fazem parte West Ham e Dínamo Zagreb.