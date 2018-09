Brasil. Bolsonaro e Haddad descem ligeiramente

A sondagem Ibope, para a Confederação Nacional da Indústria, dá 27% a Jair Bolsonaro, o candidato de extrema-direita à presidência do Brasil.

Segundo o estudo, divulgado esta quarta-feira, o candidato do PSL, ainda internado depois de ter sido alvo de um ataque com faca durante uma ação de campanha, lidera as intenções de voto, à frente de Fernando Haddad, o novo candidato do PT. O sucessor de Lula continua a subir e soma agora 21%.

Nos lugares seguintes estão Ciro Gomes (PDT, de centro-esquerda) com 12%; Geraldo Alckmin (de direita) com 8% e Marina Silva (ecologista) tem 6%.

O Ibope também mediu a taxa de rejeição dos candidatos e 44% garantiram que nunca votariam em Bolsonaro, contra 27% que não votariam em Haddad.

No entanto, se comparado com a sondagem anterior, Jair Bolsonaro desce de 28 para 27% e Haddad cai de 22 para 21%.

Quem subiu um ponto percentual foram precisamente Marina Silva (de 5 para 6%) e Ciro Gomes (de 11 para 12%).

O estudo tem uma probabilidade de 95% e margem de erro de dois pontos percentuais.

A primeira volta das eleições presidenciais brasileiras é a 7 de outubro e a segunda a 28 do mesmo mês.