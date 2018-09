Cavaco critica não recondução de Joana Marques Vidal. "É talvez a mais estranha decisão da Geringonça”

A não recondução da procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, foi a decisão mais estranha do Governo de António Costa, acusa Cavaco Silva.

Cavaco Silva estranha a decisão do Governo tendo em atenção a “forma competente” como Joana Marques Vidal “exerceu as suas funções e o seu contributo decisivo para a credibilidade do Ministério Público”.

“Sou levado a pensar que esta decisão política de não recondução de Joana Marques Vidal é talvez a mais estranha tomada no mandato do Governo que geralmente é reconhecido como Geringonça”, frisou o antigo Presidente da República, primeiro-ministro e líder do PSD.

O mandato de Joana Marques Vidal à frente da Procuradoria-Geral da República termina a 12 de outubro.

Lucília Gago foi o nome escolhido para liderar o Ministério Público nos próximos cinco anos.