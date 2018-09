Euro 2024 pode ter jogos a 100 km da cidade síria de Aleppo

A posição geográfica da Turquia torna-a acessível a mais de mil milhões de pessoas de 53 países em menos de quatro horas. A Turkish Airlines foi, aliás, parceira oficial do Euro 2016. A organização turca acena, ainda, com a construção de um novo aeroporto em Istambul, “o maior da Europa e do mundo”, para maior acesso, e num âmbito mais localizado, com transporte público gratuito para espetadores, vias para peões e ciclovias a ligar os estádios, além de soluções de transporte ecológicas.

Por seu lado, a Alemanha tem relações estabelecidas com diversas marcas de nível mundial – basta ver que quase todos os estádios têm nomes de marcas bem conhecidas – e está localizada no centro da Europa, o que facilita o acesso a adeptos vindos do resto do continente, e gaba-se de ser o destino mais popular da Europa, com mais 170 milhões de visitantes estrangeiros por ano.

O país anfitrião do Euro 2024 será escolhido esta quinta-feira. As candidaturas na corrida são a da Alemanha e a da Turquia, dois países intimamente ligados pela história, futebolística e não só. A Renascença mostra-lhe o que cada país tem para dar ao Europeu de futebol.

Em sentido inverso, a UEFA elogia o “alto nível” de proteção dos seus direitos que a candidatura turca oferece. A nível de transportes e mobilidade, a UEFA prevê que as melhorias programadas levem a que os requisitos sejam cumpridos, no entanto, “a escala das obras planeadas para o período de tempo exigido constitui um risco”. Quanto à hospitalidade, o organismo alertou que a capacidade limitada de alojamento em hotéis “é causa para preocupação”. Relativamente a centros de treinos, o número cumpre com as exigências, mas a diversidade geográfica e variedade não.

A Turquia ainda não foi anfitriã de uma grande competição de seleções, mas não foi por falta de vontade. Perdeu a corrida à organização dos Euros 2008 (candidatura conjunta com a Grécia, perdeu para Polónia e Ucrânia) e 2016 (tinha apoio de Platiny, na altura presidente da UEFA, mas perdeu por um voto para a França). A UEFA ainda lhe ofereceu as meias-finais e a final do Euro 2020, segundo o vice-presidente da federação turca (TFF) e membro do Comité Executivo do organismo europeu, Servet Yardimci, mas os turcos preferiram esperar por 2024, porque queriam realizar um torneio completo.

A Alemanha tem provas dadas e até abdicou de se candidatar a receber as meias-finais e final do Euro 2020 para se poder concentrar em 2024. À experiência, acrescenta-se um dado histórico: seria a primeira vez desde a reunificação, em 1990, que a Alemanha organizaria um Europeu.

Os estádios, já construídos e com capacidade total para 2,8 milhões de espetadores, fazem parte do naipe de infraestruturas de topo que os alemães têm a seu favor. A isto, junta-se a experiência recente na organização de uma grande competição de seleções, o Mundial 2006.

A UEFA está satisfeita com sete estádios e esclarece que outros três serão reconstruídos ou serão submetidos a renovações profundas. Os trabalhos de renovação no Estádio Olímpico de Ataturk terão de ser interrompidos para poder receber a final da Champions de 2020, o que pode acabar por ser “um risco” para ambas as competições.

A TFF revela que terá apoio do Estado sem precedentes e, segundo o jornal turco “Sportcal”, não há orçamento definido porque o Governo dará carta branca à organização. Oito de dez estádios já estão construídos, operacionais e em uso, outro (Ancara) está em construção. Um deles, o Estádio Olímpico de Ataturk, em Istambul, será o palco da final da Liga dos Campeões de 2020. Por outro lado, considerando que o ministério turco da Juventude e dos Desportos vai subsidiar todos os custos relacionados com os estádios, a sua utilização virá “sem custos” para a organização, o que pode ser um trunfo para esta candidatura.

Para a organização do Euro 2024, a UEFA introduziu uma novidade: as candidaturas têm de obedecer a diretrizes rígidas de defesa dos direitos humanos. Os critérios baseiam-se nas convenções da Organização das Nações Unidas (ONU) e foram desenvolvidos em cooperação com a Aliança Desporto e Direitos.

A candidatura da Alemanha poderá, também, ter problemas com uma das principais campanhas promovidas pela UEFA: “Não ao racismo”. A já de si decepcionante prestação da seleção alemã no Mundial 2018 ficou manchada por um escândalo de racismo em volta de jogadores de origem estrangeira, com o turco-alemão Mesut Ozil em foco.

Depois de posar, com Ilkay Gundogan, numa fotografia com Erdogan, previamente à viagem para a Rússia, e de deixar o Mundial sem glória, tal como o resto da equipa, Ozil anunciou a sua renúncia à seleção com queixas de “racismo e falta de respeito”. As críticas choveram, mas Erdogan defendeu-o: “Devíamos linchar um jogador alemão que joga no nosso país se ele tirasse uma fotografia com Merkel [chanceler alemã]?”

Apesar disso, no que toca a aspetos políticos, responsabilidade social, sustentabilidade ambiental e direitos humanos, a UEFA entende que a candidatura alemã está “confortavelmente” à altura das expetativas.

O Comité Executivo da UEFA escolhe, esta quinta-feira, o país anfitrião do Euro 2024. Será apresentado um vídeo de 15 minutos para cada candidatura, seguido de uma sessão de perguntas e respostas. A ordem de apresentação será determinada por um sorteio. Cada um dos 16 membros do comité terá direito a um voto, a não ser que haja conflito de interesses. O voto é secreto. Em caso de empate, o presidente da assembleia terá o voto decisivo. O anúncio do vencedor será feito nunca antes das 13h45. No final de contas, quer a escolha caia para o lado da Alemanha ou da Turquia, será sempre feita história.