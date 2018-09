Marítimo pode pôr o dedo na ferida do Sporting para voltar a vencer em Alvalade

Artur, médio que esteve na última vitória do Marítimo em Alvalade, em 2013, admite que, no duelo entre as duas equipas, a contar para a sexta jornada do campeonato, os insulares poderão encontrar um Sporting ferido e pressionado pela derrota em Braga, que lhe custou a liderança.

Em fevereiro de 2013, um golo de Suk deu a vitória ao Marítimo, no antro do leão. Artur estava lá. Agora, em Bola Branca, reconhece que a pressão pelo desaire em Braga poderá "complicar o jogo para o Sporting".

"No entanto, vejo também o Sporting a querer dar uma resposta rápida ao desaire do último jogo. Perspetivo que seja um jogo equilibrado, mas com certo favoritismo para o Sporting. Contudo, acho que o Marítimo terá uma palavra a dizer e poderá aproveitar algum nervosismo ou ansiedade no jogo do Sporting", assinala o médio, de 34 anos.

Tudo pode mudar para Bruno Fernandes



Atualmente no Beira-Mar, nos distritais de Aveiro, Artur é um médio criativo, tal como Bruno Fernandes, que já admitiu não estar a atravessar um bom momento. Artur acredita que não há motivo para preocupação.

"Um jogador da qualidade do Bruno e jogando na posição que é, de um jogo para o outro, tudo pode mudar. Ele neste momento sente que não está no seu melhor, e é bom reconhecermos que não estamos bem, mas pode fazer um grande jogo já no próximo fim de semana e tudo muda. Acredito que dentro de pouco tempo ele voltará a realizar aquilo que habituou a todos os associados e adeptos do Sporting", afiança.

A equipa treinada por Cláudio Braga regressa a Alvalade com os mesmos pontos do Sporting, dez. Nas cinco primeiras jornadas, somou três vitórias e um empate; a derrota foi com o Rio Ave, fora de portas. Artur entende que o objetivo europeu parece estar ao alcance deste Marítimo:

"Penso que o objetivo passará novamente pela conquista de um lugar europeu, este ano não fugirá à regra de certeza absoluta. Agora, começarem bem é meio caminho andado para depois dar-lhes mais tranquilidade para depois desenvolverem o seu trabalho. Desejo sinceramente que consigam os objetivos internos a que se propuseram".

Já esta época, o Sporting venceu o Marítimo por 3-1, para a Taça da Liga. O segundo "round" está marcado para sábado, às 21h00, em Alvalade. Terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.